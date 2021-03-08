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رياضة

ميدو يكشف موقف بيراميدز من احتراف رمضان صبحي

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:07 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

كشف أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني والمتحدث باسم نادي بيراميدز، موقف إدارة بيراميدز من إحتراف رمضان صبحي نجم الفريق.


وقال ميدو عبر قناة "أون تايم سبورتس": "إدارة بيراميدز لن تمانع عودة رمضان صبحي للاحتراف في القارة الأوروبية من جديد إذا وصله عرضًا مناسبًا".


وقال ميدو: "شريف إكرامي يؤدي واحد من أفضل مواسمه، أراه قريبًا جدًا من الموسم الذي قدمه مع الجونة قبل انتقاله إلى الأهلي، واستدعاءه للمنتخب قرار حسام البدري وحده".


وأكمل: "رمضان صبحي أظهر شجاعة كبيرة جدًا رغم ما واجهه، وهذا ما كانت تريده إدارة بيراميدز".


وواصل: "لا نستطيع الوقوف أمام مستقبل رمضان صبحي أو أي لاعب آخر، إذا وصله عرضًا كبيرًا من أحد الأندية الكبرى في أوروبا بعد الأولمبياد فلن نمانع، هذا الأمر سيزيد من قيمة نادي بيراميدز".


رد إكرامى الشحات الحارس الأسطورى للنادى الأهلى على الهجوم الذى يتعرض له نجله شريف إكرامى ورمضان صبحي بعد انتقالهما إلى بيراميدز خلال الفترة الماضية .



وقال إكرامى :  "لا أتابع المواقع ولا أعرف ما يتم كتابته ولكن الضغوط على رمضان وشريف قوية، سواء قدموا أداء جيدا أم سيئا،
وهى لجان إلكترونية موجهة وأعلم من يحرضها على مهاجمة شريف ورمضان، وهذا لا يخفى على أحد" .


وأضاف : " هناك نوع من التصيد ضد شريف ورمضان، وهما ولادى وأنا متضايق عشانهم مش هحب أكثر من أولادي، ولا نتحدث فى هذا الموضوع مطلقًا .. أتمنى أن يعود رمضان صبحى إلى الاحتراف خارج مصر من جديد".



وعلى الجانب الأخر ، طالب إكرامى الشحات، نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى يجب بأن يكون على درجة من الوعى فى اختياراته الفنية للمنتخب الوطنى خلال معسكر مارس الجارى، استعدادًا لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم
الأفريقية.



وقال إكرامى هناك الكثير من الحراس المميزين فى الدورى حاليًا ولكن نحتاج إلى أشخاص لديهم وعى لاختيار الحراس الأنسب".


وتابع : " أبو جبل حارس الزمالك لا يشارك منذ 3 مباريات واللعب هو الأساس فى الاختيار للمنتخب، وأرى الشناوى وأبو جبل أقرب ثنائى للمنتخب، لكن فكرة أخذ حارس ثالث صغير فى السن ليتعلم إحنا مش فى حضانة هذا منتخب مصر.

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