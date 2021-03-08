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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:23 ص
مصرع وأصابة 5 أشخاص
مصرع وأصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس
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حسن غنيمة
لقى شخص وأصيب 4 أخرون فى حادث تصادم 3 سيارات بمحيط الطريق الإقليمى بطريق القاهرة أتجاه السويس

كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق بحدوث تصادم ل 3 سيارات ملاكي لوحات ع ي 1985 مع ربع نقل ر ل ج 6284 مع سوزوكي فان ق ع و 1586 بعد كوبري الاقليمى أتجاه السويس. 

تبين من معاينة مرفق الاسعاف عقب توجيه الدكتور محمد طنطاوى مدير الاسعاف 4 سيارات لموقع الحادث أن الحادث أسفر عن 4 مصابين ومصرع شخص بموقع الحادث جارى التعرف على هويته. 

قامت  4 سيارات بنقل المصابين لمستشفى السويس العام واخلاء الجثة للمشرحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.
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