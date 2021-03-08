مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق السويس

لقى شخص وأصيب 4 أخرون فى حادث تصادم 3 سيارات بمحيط الطريق الإقليمى بطريق القاهرة أتجاه السويس .





كان اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق بحدوث تصادم ل 3 سيارات ملاكي لوحات ع ي 1985 مع ربع نقل ر ل ج 6284 مع سوزوكي فان ق ع و 1586 بعد كوبري الاقليمى أتجاه السويس.





تبين من معاينة مرفق الاسعاف عقب توجيه الدكتور محمد طنطاوى مدير الاسعاف 4 سيارات لموقع الحادث أن الحادث أسفر عن 4 مصابين ومصرع شخص بموقع الحادث جارى التعرف على هويته.





قامت 4 سيارات بنقل المصابين لمستشفى السويس العام واخلاء الجثة للمشرحة.



