ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"تحدي التعتيم" يثير القلق.. خبير أمن المعلومات: الفجوة بين الآباء والأبناء تسبب في انتشار الألعاب الخطرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:27 ص
تحدي التعتيم على
" تحدي التعتيم " على تيك توك يثير القلق بعد سقوط ضحايا
Advertisements
ندى رأفت

قال جمال مختار، خبير أمن المعلومات، إن الفجوة بين الأباء والأبناء والجهل تكنولوجي لدى العديد من الأُسر، تسببوا في انتشار الألعاب الإلكترونية الخطرة.


وناشد "جمال مختار" في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية "سي بي سي" ، بأن يجب تفعيل  قانون الجريمة الإلكترونية أكثر من ذلك من أجل حماية الأبناء من التطبيقات الخطرة ، ويجب توعية الأبناء  ، معقبًا : " مش بنفوق غير لما تحصل كارثة وراء كارثة".


وتابع خبير أمن المعلومات، قائلًا: "إحنا مش بنخلف وخلاص، أين التوعية وأين التربية االإلكترونية اللي المفروض تبقى موجودة في المدرسة والجامعات؟".


وأشار "مختار" ، إلى أن هناك وفاة 3 أصدقاء بسبب لعبة " تحدي التعتيم " أو "الوشاح الأزرق "على تيك توك، مشيرًا غلى أن هناك شاب اسمه " أدهم " يبلغ من العُمر 18 عامًا ، يعيش في منشية ناصر بالقاهرة ، توفى بسبب اتباعه لخطوات هذه اللعبة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أنتونيلا ماتت.. قصة تحدٍ جديد على تيك توك يدفع للانتحار

فيديوجراف| احموا أولادكم.. تحدي التعتيم يهدد أرواح أبنائنا

فيديوجراف.. احترس من تحدي الشمع.. آخر تقاليع تيك توك الخطيرة

لعبة الموت.. أول تدخل برلماني لحظر تحدي التعتيم على التيك توك

نائب بالشيوخ: توجد ألعاب خبيثة تستخدم حيلة الابتزاز الإلكتروني

خطر جديد.. لعبة تحدي التعتيم تهدد المراهقين على تطبيق تيك توك.. وإستياء برلماني بعد وفاة 3 أشخاص بسببها.. عبدالوهاب خليل يقدم طلب إحاطة لحظرها.. والضبع تحذر من انجراف الشباب تجاهها

ترشيحاتنا

رويترز: انفجار في مدينة الظهران السعودية

أول قرار من خوان لابورتا بعد فوزه بانتخابات رئاسة برشلونة

ابن رجل أعمال.. من هو خطيب ابنه أصالة؟.. صور

أخبار التوك شو.. هدية من الرئيس لـ أهالي القرى.. وحقيقة حماية الصين لـ سد النهضة.. والأرصاد تحذر من الطقس

اتفاقية المشاريع الكبرى مع إثيوبيا.. حقيقة حماية الصين لـ سد النهضة

هل يمكن إيجاد النملة؟.. اختبار ذهني صعب يحير الكثيرون | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلام مزمنة وتشخيص خاطئ.. سيدة تكتشف إصابتها بمرض نادر بعد معاناة 31 عامًا

حالتها تطلبت تدخلًا جراحيًا.. إصابة أم بجروح مروعة أثناء إنقاذ طفلتها من كلب مفترس

هل يمكن إيجاد النملة؟.. اختبار ذهني صعب يحير الكثيرون | صور