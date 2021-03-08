"تحدي التعتيم" يثير القلق.. خبير أمن المعلومات: الفجوة بين الآباء والأبناء تسبب في انتشار الألعاب الخطرة

قال جمال مختار، خبير أمن المعلومات، إن الفجوة بين الأباء والأبناء والجهل تكنولوجي لدى العديد من الأُسر، تسببوا في انتشار الألعاب الإلكترونية الخطرة.





وناشد "جمال مختار" في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية "سي بي سي" ، بأن يجب تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية أكثر من ذلك من أجل حماية الأبناء من التطبيقات الخطرة ، ويجب توعية الأبناء ، معقبًا : " مش بنفوق غير لما تحصل كارثة وراء كارثة".





وتابع خبير أمن المعلومات، قائلًا: "إحنا مش بنخلف وخلاص، أين التوعية وأين التربية االإلكترونية اللي المفروض تبقى موجودة في المدرسة والجامعات؟".





وأشار "مختار" ، إلى أن هناك وفاة 3 أصدقاء بسبب لعبة " تحدي التعتيم " أو "الوشاح الأزرق "على تيك توك، مشيرًا غلى أن هناك شاب اسمه " أدهم " يبلغ من العُمر 18 عامًا ، يعيش في منشية ناصر بالقاهرة ، توفى بسبب اتباعه لخطوات هذه اللعبة.