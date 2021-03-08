ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل يعود لبرشلونة؟.. جوارديولا يعلق على فوز خوان لابورتا برئاسة البرسا

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:39 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على فوز خوان لابورتا برئاسة نادي برشلونة الإسباني.

وكتب جوارديولا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كتب جوارديولا: "تهانينا خوان، تهانينا سيدي الرئيس، فيسكا بارسا".

فاز خوان لابورتا، بانتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، متفوقًا على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا.

وأعلن نادي برشلونة فوز لابورتا بعد حصده أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات التي أجريت بملعب الفريق " كامب نو" متفوقًا على فونت وفريشيا.

وقام المرشحان الخاسران بتهنئة لابورتا مؤكدين أن مصلحة برشلونة هي الأهم ، وأنه يجب دعم الرئيس الجديد للنادي.

وعبر لابورتا عن سعادته موجهًا الشكر لكل من صوت له في الانتخابات ومؤكدًا سعيه لعودة الفريق لسابق عهده.

ويعتبر أكبر تحدي يواجهه الرئيس الجديد هو إعادة بناء فريق كرة القدم في الوقت الذي يبقى فيه مستقبل قائده ونجمه الأول ليونيل ميسي تحيطه علامات الاستفهام مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري حيث سيسعى لإقناع الأرجنتيني للبقاء في النادي وتوقيع عقدًا جديدًا. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احتمالية تأجيل انتخابات رئاسة نادي برشلونة بسبب كورونا

أحدهم يخطط لشراء صلاح.. كل ما تريد معرفته عن قائمة مرشحي رئاسة برشلونة

بعد تأجيلها بسبب كورونا.. الكشف عن الموعد الجديد لانتخابات برشلونة

برشلونة يعلن إقامة انتخابات رئاسة النادي يوم 7 مارس

القناة الثالثة الكتالونية تعلن فوز لابورتا بانتخابات رئاسة نادي برشلونة

خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة الإسباني

ترشيحاتنا

17 فائدة لتناول قشر البرتقال

ميجان تفضح عنصرية القصر: رفضوا منح طفلي لقب أمير بسبب لون بشرته

أخبار الأهلي | موسمياني يدعم بواليا.. قفشة مرشح للأفضل في الجولة الأفريقية.. والخطيب مع اللاعبين في التدريبات

الولايات المتحدة تعلق على هجوم الحوثي الإرهابي على الأراضي السعودية

أول رد من السعودية على استهداف ميناء رأس تنورة والمدنيين في الظهران

أول تعليق من قطر على استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو بالسعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صراع مع العدوى لـ16 يومًا.. مريض كورونا يتخلص من حياته.. تفاصيل

جنون.. طيار جائع يهبط بالطائرة من أجل ساندويتش لحوم| صور

آلام مزمنة وتشخيص خاطئ.. سيدة تكتشف إصابتها بمرض نادر بعد معاناة 31 عامًا