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أخبار العالم

ميجان ماركل: العائلة المالكة البريطانية سحبت جواز سفري ورخصة قيادتي

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:44 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت ميجان ماركل، دوقة ساسكس، عن سحب جواز سفرها ورخصة القيادة الخاصة بها وكذلك مفاتيحها، فور تزوجها من الأمير هاري ودخولها القصر الملكي في بريطانيا. 

وقالت ميجان في حوارها مع أوبرا وينفريعندما انضممت إلى تلك العائلة، كانت تلك هي المرة الأخيرة- حتى أتينا إلى هنا -التي رأيت فيها جواز سفري ورخصة قيادتي ومفاتيحي. كل ما يتم قلبه. لم أعد أرى أيًا من ذلك". 

وحول خوفها من كشف الحقيقة عن القصر الملكي قالت: "لن اعيش بقية حياتي في خوف". 

وأضافت: "لا أعرف كيف يمكن أن يتوقعوا أنه بعد كل هذا الوقت، سنظل صامتين فقط إذا كان هناك دور نشط تلعبه العائلة في إدامة الأكاذيب عنا". 

وتابعت: "لقد فقدت والدي، وفقدت طفلًا، وكدت أفقد اسمي، وهناك فقدان للهوية. لكنني ما زلت واقفة، وآمل أن يعرف الأشخاص الذين يستفيدون من هذا الأمر، أن هناك جانبًا آخر، أن تعرف أن الحياة تستحق العيش". 




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