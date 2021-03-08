الأمير هاري وميجان ماركل يكشفان جنس مولودهما المنتظر خلال مقابلة أوبرا وينفري

كشف الأمير "هاري"، حفيد ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، وزوجته "ميجان ماركل" عن جنس مولودهما الثاني المنتظر، خلال مقابلتهما المثيرة للجدل مع المذيعة الأمريكية الشهيرة "أوبرا وينفري"، حيث أعلنا أنهما ينتظران مولودة أنثى.





وأكد الزوجان "هاري" و"ميجان"، اللذين يقيمان حاليًا في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية عقب انفصالهما رسميًا ونهائيًا عن العائلة المالكة البريطانية، أنهما يستعدان لاستقبال أخت لطفلهما الأول "آرتشي" في وقت لاحق من العام الجاري.





كان الأمير "هاري" قد انضم إلى زوجته الممثلة الأمريكية السابقة في النصف الثاني من المقابلة التلفزيونية مع "أوبرا وينفري"، والتي بثتها شبكة "CBS" الأمريكية، وأعلن بحماس أنهما ينتظران "فتاة"، معربًا عن بالغ سعادته وامتنانه حيال قرب انضمام عضو جديد لعائلتهما.





وأكدت "ميجان ماركل" أنها و"هاري" من المقرر أن يستقبلا مولودتهما الثانية خلال فصل الصيف، ورد الزوجان بالإيجاب على سؤال المذيعة الأمريكية حول إذا ما كان ينويان الاكتفاء بطفلين.





يشار إلى أن الزوجين كانا قد أعلنا أنهما ينتظران مولودًا ثانيًا في الـ14 من فبراير الماضي بالتزامن مع الفلانتين (عيد الحب)، وشاركا لقطة رومانسية تجمعهما بهذه المناسبة.



