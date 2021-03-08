بتطور كل 5 سنوات.. راغب علامة: الرئيس السيسي بيحول مصر لجنة.. فيديو





وقال "راغب علامة" خلال لقائه، إن الرئيس السيسي يفعل الكثير من أجل النهوض بالدولة للأمام والتطوير ، مضيفا : "بشوف الرئيس السيسي بيحول مصر إلى جنة، ومصر بتطور كل خمس سنوات، وفعلت شابوه له".





واشار "راغب علامة" إلى أن أبرز الشخصيات التي أثرت في حياته شخصية غاندي السلمية، واللبناني انطون سعادة الذي قدم كل الخير للبنان وشعبها، وكذلك الشيخ زايد بن سلطان، الذي حول الإمارات من رمال إلى جنة، موضحا أنه حصل على إقامة ذهبية من الإمارات العربية المتحدة ليعيش هناك مع اولادة وتعتبر بلاده الثان.





وأضاف "راغب علامة " أنه إنسان يكره العنصرية والبغض والكره، مشيرا إلى أنه لا ينتمي إلى حزب سياسي في لبنان ويرفض السياسة، موضحا أن الأفكار المضادة حولت لبنان أجمل بلاد العالم إلى انهيار بسبب الحروب.









حل الفنان راغب علامة، ضيفا على برنامج "يوم ليك" تقدمه الإعلامية سمر يسري، على قناة "الحياة" ليكشف أسرار ومعلومات عن حياته لأول مرة.