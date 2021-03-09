لحظات ذعر.. شاهد.. تسلل ثعبان كوبرا سام عبر مقعد مرحاض في منزل سكني

وثق مقطع فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تسلل ثعبان كوبرا سام عبر مقعد مرحاض في منزل سكني، ولحسن الحظ فقد انتبه إليه مالك المنزل، بينما كان على وشك استخدامه.









ووفقًا لتقارير إخبارية تناولت تفاصيل الواقعة، فإن مصور مقطع الفيديو "راي صوفا"، اعتقد في البداية أن من استخدم المرحاض قبله بمحل إقامته في مقاطعة "بايلين" غرب كمبوديا، لم ينظفه جيدًا لكن سرعان ما تبين له خطأ اعتقاده ، حيث أدرك أن ما يقبع أمام ناظريه هو في حقيقة الأمر ثعبان سام.

















وخلال الفيديو الذي التُقط في الـ3 من مارس الجاري، شوهد ثعبان الكوبرا وقد كان يطل برأسه شيئًا فشيء من داخل مقعد المرحاض بعد أن استخدم مالك المنزل "السيفون"، حيث ظل الماء يدور لوهلة في مقعد المرحاض قبل ظهور رأس الأفعى.









وفي تلك الأثناء سُمع صوت "راي صوفا" أثناء مناقشته ما يمكنه فعله في مثل هذه الحالة مع صديق له، في حين واصل ثعبان الكوبرا تسلله عبر مقعد المرحاض وبدا وكأنه على وشك مهاجمة الرجل، لكنه ثبت في مكانه فجأة وظل على هذا النحو لبضع لحظات قبل أن يختفي مجددًا داخل مقعد المرحاض، وفي الوقت ذاته كان المالك قد سارع لطلب المساعدة للتخلص من الثعبان من أقاربه.

















ولدى عودته بصحبة عدد منهم، كان الثعبان قد اختفى تمامًا، ولم يتمكنوا من العثور عليه رغم البحث عنه في جميع أرجاء المنزل.







