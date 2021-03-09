5 أسئلة بدون إجابة في مقابلة الأمير هاري وميجان ماركل مع أوبرا وينفري

بثت شبكة "CBS" الأمريكية المقابلة المرتقبة التي أجرتها المذيعة الشهيرة "أوبرا وينفري" مع الأمير البريطاني "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" مساء أمس الأول، الأحد، وأثارت هذه المقابلة جدلًا واسعًا منذ اللحظات الأولى لبثها، حيث كشف خلالها الزوجان عن سلسلة من المفاجآت وتضمنت أسرارًا من حياتهما الشخصية وجوانب من علاقتهما بالعائلة المالكة البريطانية، ورغم ذلك فإن هناك الكثير من الأسئلة مازالت بدون إجابة.





وكشفت دوقة ساسكس "ميجان ماركل" خلال المقابلة عن معاناتها من "أفكار انتحارية" أثناء حملها في طفلها الأول "آرتشي"، ووجهت اتهامًا للعائلة المالكة البريطانية بـ"العنصرية" بقولها إنه كانت هناك مخاوف بشأن لون بشرة مولودها، كما أشارت إلى أن دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" "أبكتها" أثناء فترة التحضيرات لحفل زفافها الذي أقيم في شهر مايو لعام 2019، وأعلنت أيضًا أنها تزوجت سرًا من الأمير "هاري" قبل 3 أيام من حفل الزفاف الملكي الذي تابعه الملايين حول العالم.









وأثارت هذه المقابلة العديد من التساؤلات لدى المتابعين، والتي تُركت بدون إجابة لتصبح مجالا خصبا للتكهنات والتوقعات الفردية؛ وسلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على مجموعة من الأسئلة التي أثارتها المقابلة وظلت بدون إجابة.. وفيما يلي رصد لأبرزها:





1. مخاوف في القصر الملكي بشأن لون بشرة آرتشي قبل ولادته.. من المقصود؟

يعد حديث "ميجان ماركل" عن وجود محادثات في القصر الملكي بشأن مدى سمار بشرة طفلها "آرتشي" قبل ولادته (كونها مزدوجة العرق.. من أب أبيض وأم سمراء البشرة)، من أكثر اللحظات الصادمة التي شهدتها المقابلة التلفزيونية، وأشارت الدوقة إلى أنها لم تكن طرفًا في هذه المحادثات لكن "هاري" نقلها إليها وقررت عدم ذكر أسماء هؤلاء الذين أبدوا مخاوفهم حيال لون بشرة مولودها قائلة إن ذلك من شأنه أن يلحق ضررًا كبيرًا بصورتهم.





وأصر زوجها الأمير "هاري" بدوره على عدم الكشف عن هوية المقصودين، تاركًا الأمر لتكهنات المتابعين.





2. كيف سيكون رد فعل العائلة المالكة البريطانية حيال المقابلة المثيرة للجدل؟

لم تصدر العائلة المالكة البريطانية بعد ردًا رسميًا على مقابلة "هاري" و"ميجان ماركل" مع المذيعة الأمريكية الشهيرة، وهو ما أثار تساؤلات لدى العديد من المتابعين حول رد الفعل القصر الملكي حيال تصريحات الزوجين وإذا ما كان سيصدر بيانًا للرد عليهما.





3. ماذا قالت كيت ميدلتون لـ ميجان ماركل لتجعلها تبكي قبل حفل زفافها؟

كانت تقارير وسائل إعلام سابقة أشارت إلى أن "كيت ميدلتون" بكت أثناء التحضيرات في الفترة التي سبقت حفل زفاف "هاري"و "ميجان ماركل" عام 2018، لكن الأخيرة زعمت خلال المقابلة أن العكس تمامًا هو ما حدث قائلة إن "كيت" هي من أبكتها، مضيفة أن دوقة كامبريدج اعتذرت لها في وقت لاحق كما أرسلت لها باقة زهور.





لكن تصريح "ميجان" أثار تساؤلات متابعين عن سبب الخلاف المزعوم وما يمكن أن تكون "كيت"، زوجة الأمير "ويليام" الأخ الأكبر لـ"هاري"، قد قالته لها وتسبب في بكائها، خاصة وأنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل المحددة.





4. ماذا حدث في حفل زفاف هاري وميجان ماركل السري؟

كشف الزوجان خلال المقابلة أنهما تزوجا سرًا قبل 3 أيام من حفل زفافهما الملكي، وأقيمت مراسم زواجهما السري في الفناء الخلفي الملحق بمحل إقامتهما آنذاك في "كوخ نوتنجهام" داخل أراضي قصر "كنسينجتون" الملكي، في حضور رئيس أساقفة كانتربري فقط.





وقرر الزوجان عدم دعوة أي ضيوف لحفل زفافهما الخاص، ولم يتضح إذا ما كان أي من أفراد العائلة المالكة البريطانية على علم بشأن مراسم الزواج السرية أم لا.





وأثار هذا التصريح بدوره تساؤلات عديدة لدى المتابعين، من بينها على سبيل المثال: ماذا حدث خلال حفل الزفاف السري؟.. وكيف اختلف عن حفل زفافهما الرسمي؟.. وماذا ارتدت ميجان ماركل خلاله؟









5. متى يستقبل هاري وميجان ماركل مولودهما المنتظر؟