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رياضة

بعد إعلان رحيل لوف عن المانشافت.. يورجن كلوب يعلن موقفه من تدريب منتخب ألمانيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:49 م
صدى البلد
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محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقفه من تدريب منتخب ألمانيا، خلال الفترة المقبلة، خلفا لـ يواكيم لوف.

كان الاتحاد الألماني قد أعلن اليوم، الثلاثاء، أن يواكيم لوف قرر الرحيل عن تدريب الماكينات، عقب بطولة يورو 2021، التي ستقام في الفترة من 11 يونيو المقبل، حتى 11 يوليو.

وقال يورجن كلوب  خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول ولايبزيج، المقرر لها غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا:" لن أكون متاحا لتدريب منتخب ألمانيا، لأنني مرتبط بعقد مع ليفربول يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة، وملتزم به، مثلما حدث مع ماينز وبوروسيا دورتموند".

وتابع يورجن كلوب:"  لوف قام بعمل رائع مع منتخب ألمانيا خلال السنوات الماضية، وأنا متأكد من الاتحاد الألماني سيتعاقد مع بديلا جيدا، لأن ألمانيا تمتلك العديد من المدربين المميزين".

كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا غلى إمكانية رحيل يورجن كلول عن ليفربول، خلال الأيام المقبلة، بسبب النتائج الكارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.
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