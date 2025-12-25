محافظ الدقهلية يطمئن على مصابي حادث انهيار منزل بالدقهلية

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عدة توجيهات عاجلة بشأن التعامل مع حادث الانفجار الذي وقع داخل منزل مكون من 5 طوابق وتسبب في انهيار جزئي للمنزل بشارع الدبوسي بمنطقة عبده معروف بمدينة المنصورة وأسفر عن إصابة 2 منهم سيدة وشخص.

وكل المحافظ رئيس حي شرق المنصوره برفع انقاض الأنهيار ومراجعة الحالة الإنشائية للعقار بالكامل وكافة العقارات المجاوره وعرضهم علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإصدار قرارات إزالة للعقارات في حالة ثبوت عدم صلاحية العقار من الناحية الإنشائية.

كما وجه محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحه والدكتور أحمد النقيب، مدير مستشفي المنصورة الدولي بتقديم الرعاية الصحية للمصابين علي أكمل وجه .



كما وجه الدكتورة هالة عبدالرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتقال لمستشفي الدولي وصرف المساعدات اللازمة للمصابين .

وطمأن المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور وانتقلت كافة الاجهزة إلى موقع الحادث للتعامل معه، وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب المعمل الجنائي للوقوف علي أسباب الحادث .

.