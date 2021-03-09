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أخبار العالم

رئيس الوزراء الليبي: لست مسئولا عن الاتفاقات العسكرية والأمنية مع تركيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:51 م
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الحكومة الليببة المكلف عبد الحميد الدبيبة، أنه ليس مسؤولًا عن الاتفاقات العسكرية والأمنية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا، مشيرًا إلى أنها ليست من تخصصه.

وأضاف الدبيبة أمام مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب آفة لتخريب البلاد، موجهًا الشكر لكل من قاومه

وأشار إلى أنه لم يختر سوى وزيرا واحدا واتخذ قرارا باستبعاد أي وزير في حكومات سابقة، موضحًا أن حكومته تتألف من 26 وزيرا ورئيسا ونائبين له وبعضهم لا يعرفه.

ولفت إلى أن حكومته لن تسمي 100 وزيرًا، موكدًا أن أول أهدافه إعادة "كرامة الليبي" فورا، وسيتم البدء من نقطة الصفر.

واستأنف مجلس النواب الليبي اجتماعه اليوم، بمدينة سرت وسط ليبيا، في جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة.
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