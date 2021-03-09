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فن

الصور الأولى من كواليس فيلم "آل هارون" للمنتج حسني محمود

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:13 م
صدى البلد
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سعيد فراج

تستأنف أسرة فيلم "آل هارون" تصوير مشاهدها من أحداث الفيلم حاليا فى تصوير خارجى داخل القاهرة، حيث قام  كل من الفنان إيهاب فهمى ومحمد عز وعبير صبرى وغيرهم، بتصوير بعض المشاهد الخاصة بهم مؤخرا


وتعاقدت مؤخرا شركة مومنت برودكشن لللإنتاج الفنى مع الفنان إسلام حافظ الذى إنضم لأسرة فيلم "آل هارون "، كما تعاقد أيضا الموسيقى "مودى كامل" لتنفيذ الموسيقى التصويرة  للفيلم .



ومن جهه أخرى بدأ المنتج حسنى محمود فى التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، حيث أكد منتج "أل هارون" أن هناك أكثر من مشروع سينمائى وأكثر من عمل درامى من المقرر الإستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تنفيذه عقب الإنتهاء من تصوير فيلم "آل هارون" الجارى تصويرة حاليا، مع احتمالية البدء في التصوير قبل نهاية مارس الجاري .


يذكر أن  فيلم "آل هارون " أحد أبرز الأعمال التي فرضت نفسها على الساحة وأصبحت ضمن اشهر الافلام التي يجرى تصويرها حاليا، على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها قريبا في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها .



" آل هارون "  يشارك في بطولتة نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، إيهاب فهمى، أحمد وفيق، عبير صبرى،  أحمد عبد الله محمود، محمد عز، هاجر الشرنوبى، يارا نور الدين والفنان حمدى هيكل وغيرهم , كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.


الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مديرشركة مومنت برودكشن


 وينتمى الفيلم  إلى نوعية الأكشن والإثارة؛ حيث تداخل الأحداث فى أجواء من الغموض والإثارة والأكشن .

الصور الأولى من كواليس فيلم "آل هارون" للمنتج حسني محمود
الصور الأولى من كواليس فيلم "آل هارون" للمنتج حسني محمود
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