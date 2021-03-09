اتحاد الفلاحين يوضح أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، إن دورة انتاج الدواجن تحتاج إلي 40 يوما ولكن مستلزمات انتاجها وأعلافها ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلي عزوف البعض عن تربيتها وانتاجها، فبالتالى قل المعروض وازداد الطلب بالأسواق .





وتوقع "فرج " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، ارتفاع أسعار الدواجن أكثر من الأيام الحالية نظرا لارتباطها بالأسعار العالمية ، معلقا :"مادامت الأسعار العالمية ارتفعت فترتفع بالطبع أسعار الدواجن محليا " .





وأوضح "رئيس اتحاد الفلاحين" أننا لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن لذا تخضع الأسعار لسياسة العرض والطلب بالأسواق ، وكذلك تخضع لمدى اقبال المواطنين على السلعة نفسها .





وأشار إلي أننا نعتمد علي استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن60% لتوفير احتياجاتنا من المستلزمات العلفية و زيادة أسعار الاعلاف تتأثر بالتقلبات والتغيرات العالمية".

