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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يوضح أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:28 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين ، إن دورة انتاج الدواجن تحتاج إلي 40 يوما ولكن مستلزمات انتاجها وأعلافها ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلي عزوف البعض عن تربيتها وانتاجها، فبالتالى قل المعروض وازداد الطلب بالأسواق .


وتوقع "فرج " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، ارتفاع أسعار الدواجن أكثر من الأيام الحالية نظرا لارتباطها بالأسعار العالمية ، معلقا :"مادامت الأسعار العالمية ارتفعت فترتفع بالطبع أسعار الدواجن محليا " .


وأوضح "رئيس اتحاد الفلاحين" أننا لدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن لذا تخضع الأسعار لسياسة العرض والطلب بالأسواق ، وكذلك تخضع لمدى اقبال المواطنين على السلعة نفسها .


وأشار إلي أننا نعتمد علي استيراد الأعلاف بنسبة تزيد عن60%  لتوفير احتياجاتنا من المستلزمات العلفية و زيادة أسعار الاعلاف تتأثر بالتقلبات والتغيرات العالمية".  

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