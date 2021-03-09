سمير فرج يكشف سبب إطلاق 9 مارس يوم الشهيد





أشاد اللواء الدكتور سمير فرج رئيس الشئون المعنوية الأسبق والمفكر الاستراتيجي، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسر الشهداء، مؤكدا أن هذا التكريم رسالة هامة وعلينا إدراكها جيدا.





وقال فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يوم 9 مارس يوم الشهيد هو ذكر استشهاد الفريق عبد المنعم رياض على خط النار.





ووجه رئيس الشئون المعنوية الأسبق والمفكر الاستراتيجي، رسالة لسر الشهداء قائلا :"أقول لهم الأب استشهد لكن مصر عايشة لكم ومعاكم".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك خلال حضوره الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة.





وبدا تأثر الرئيس السيسي واضحًا لحظة تكريم أبناء الشهيد العميد مصطفى عبيدو، الذي احتضنهما في مشهد أبوي، وتحدث مع نجل ونجلة وزوجة الشهيد موجها التحية لهم.





جاء ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان “لولاهم ما كنا هنا”.



