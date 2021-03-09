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سيارات

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:13 م
سيارة سايك الصينية
سيارة سايك الصينية
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اشرف عطية
قامت شركة سايك الصينية بطرح سيارة بدورين بمثابة شقة دوبلكس فاخرة بمساحة اجمالية 35 متر مربع و الدور الاول من المنزل المتحرك به غرفة نوم، ومطبخ كامل، وحمام فخم.

الشقة المتحركة بها اسانسير للصعود للدور العلوي و يوجد به غرفة معيشة صغيرة بڤيو پانوراما و شرفة فاخرة و المنزل ايضا معزز بنظام صوتي من JBL ، وشاشة تلفزيون O-LED وأنوار محيطية LED وزجاج بتعتيم ذاتي بدلا من الستائر .

المنزل الصيني المتحرك به أرضيات من الباركيه وغسالة ملابس و اغراض مطبخ كاملة حتي لا ينقص ركابها اي شئ كأنهم في منزلهم و بها بلاي ستيشن و متصلة بالأنترنت و بها هاتف .

ويباع المنزل الصيني المتحرك بما يعادل 6.5 مليون جنيه، اي ما يعادل 185.000 جنيه للمتر و يمكنك السكن و المكوث بها مثلها مثل المنزل العادي دون الحاجة للزهاب للمنزل .

و تسعي شركة جريت وول الصينية للعودة الي مصر من جديد للعودة لسوق السيارات المصري
 وقالت التقارير إن الشركة الصينية عرفت في مصر لفترة من الوقت وكانت تابعة للمجموعة البافارية للسيارات في وقت طرحها في مصر وقدمت عدد من السيارات أبرزها جريت وول ماهيندرا .

وحتى الآن لم بتم الإعلان عن الوكيل المحلي لجريت وول في مصر، ولكن الإعلان عنه بشكل رسمي سيكون في منتصف العام الجاري 2021 مع الإعلان عن موديلات الشركة الجديدة التي ستطرحها في مصر .

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور
شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور
شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور
شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور
شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور
شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور
شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور
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