قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

اكتسبت الدراجات النارية و "الاسكوتر" شهرة واسعة داخل جميع بلدان العالم، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب مثل، سهولة حركتها، ومرونتها داخل المناطق المزدحمة، بالإضافة إلى اعتماديتها و كونها من اكثر وسائل المواصلات توفيرًا للوقود.
وبمناسبة يوم
المرأة العالمي نود أن نستعرض سويًا قائمة بأفضل 5 سكوتر داخل الشارع المصري، بعد
أن أصبحت هذه الوسيلة محط أنظار الكثير من السيدات خلال الفترة الأخيرة.
1- سكوتر TAILG
EA
يحتوي سكوتر TAILG
EA على محرك كهربائي DC، بسرعة قصوى تبلغ 45 كم/ساعة، بقوة 1500 واط، يستطيع
أن يقطع مسافة قدرها 75 كم للشحنة الواحدة، والتي تتراوح بين 4 إلى 8 ساعات، بالاضافة
إلى امتلاك هذه الدراجة 6 بطاريات ACID.
ويبلغ سعر سكوتر TAILG
EA قيمة قدرها 25 ألف جنيه.
2- سكوتر Glide
G1
يستطيع سكوتر Glide
G1 أن يحمل شخصين بوزن 250 جراما، و
بسرعة 45 كم داخل المدينة، و يستمر في العمل لمدة 11 ساعة، خلال الشحنة الواحدة، و
التي تستغرق مدة زمنية قدرها ساعتان.
وتقدر القيمة
السعرية لهذه الدراجة بـ 21 ألف جنيه.
3- سكوتر TAILG
ED
يحتوي سكوتر TAILG
ED على محرك 1000 واط، وعدد 6
بطاريات، و قادر على خوض مسافة تقدر بـ 70 كم للشحنة الواحدة، و بسرعة قصوى تقدر
بـ 45 كم/ساعة، كما يأتي بمصابيح أمامية مزدوجة وإشارات جانبية تقع بالناحية
الأمامية من ذراع التحكم.
ويقدر سعر سكوتر TAILG
ED بقيمة 21.500 جنيه.
4- سكوتر Glide
G2
تستمد الدراجة Glide
G2 قوتها من محرك بوش الكهربائي، بقوة
2.5 حصان، و يمكنه قطع مسافات تقدر بـ 60 كم لكل شحنة، و التي تستغرق فترة زمنية
مدتها 6 ساعات.
ويصل سعر سكوتر Glide
G2 إلى 23 ألف جنيه.
5- سكوتر SYM
زود سكوتر SYMفيدل 2 بمحرك 150 سي سي، و تانك بنزين يسع لـ
5 لترات، و بسرعة قصوى قدرها 100 كم/ساعة.
ويبدأ سعر سكوتر SYMفيدل 2 بقيمة 21.500 جنيه.