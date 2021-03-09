قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

اكتسبت الدراجات النارية و "الاسكوتر" شهرة واسعة داخل جميع بلدان العالم، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب مثل، سهولة حركتها، ومرونتها داخل المناطق المزدحمة، بالإضافة إلى اعتماديتها و كونها من اكثر وسائل المواصلات توفيرًا للوقود.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي نود أن نستعرض سويًا قائمة بأفضل 5 سكوتر داخل الشارع المصري، بعد أن أصبحت هذه الوسيلة محط أنظار الكثير من السيدات خلال الفترة الأخيرة.

1- سكوتر TAILG EA

يحتوي سكوتر TAILG EA على محرك كهربائي DC، بسرعة قصوى تبلغ 45 كم/ساعة، بقوة 1500 واط، يستطيع أن يقطع مسافة قدرها 75 كم للشحنة الواحدة، والتي تتراوح بين 4 إلى 8 ساعات، بالاضافة إلى امتلاك هذه الدراجة 6 بطاريات ACID.

ويبلغ سعر سكوتر TAILG EA قيمة قدرها 25 ألف جنيه.

2- سكوتر Glide G1

يستطيع سكوتر Glide G1 أن يحمل شخصين بوزن 250 جراما، و بسرعة 45 كم داخل المدينة، و يستمر في العمل لمدة 11 ساعة، خلال الشحنة الواحدة، و التي تستغرق مدة زمنية قدرها ساعتان.





وتقدر القيمة السعرية لهذه الدراجة بـ 21 ألف جنيه.

3- سكوتر TAILG ED

يحتوي سكوتر TAILG ED على محرك 1000 واط، وعدد 6 بطاريات، و قادر على خوض مسافة تقدر بـ 70 كم للشحنة الواحدة، و بسرعة قصوى تقدر بـ 45 كم/ساعة، كما يأتي بمصابيح أمامية مزدوجة وإشارات جانبية تقع بالناحية الأمامية من ذراع التحكم.

ويقدر سعر سكوتر TAILG ED بقيمة 21.500 جنيه.

4- سكوتر Glide G2

تستمد الدراجة Glide G2 قوتها من محرك بوش الكهربائي، بقوة 2.5 حصان، و يمكنه قطع مسافات تقدر بـ 60 كم لكل شحنة، و التي تستغرق فترة زمنية مدتها 6 ساعات.





ويصل سعر سكوتر Glide G2 إلى 23 ألف جنيه.

5- سكوتر SYM

زود سكوتر SYMفيدل 2 بمحرك 150 سي سي، و تانك بنزين يسع لـ 5 لترات، و بسرعة قصوى قدرها 100 كم/ساعة.





ويبدأ سعر سكوتر SYMفيدل 2 بقيمة 21.500 جنيه.