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فن

من 15 حلقة .. دنيا سمير غانم تصور أول مشاهد مسلسل المدينة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:52 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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أحمد إبراهيم
تصور الفنانة دنيا سمير غانم اولى مشاهد مسلسلها الجديد والذى يحمل اسم "المدينة" فى مدينة السادس من اكتوبر هذه الايام. 


وتجمع المشاهد التى يتم تصويرها فى اكتوبر بين دنيا وعمرو وهبة وهشام جمال الى جانب عدد من الممثلين المشاركين فى العمل. 


المسلسل ينتمى الى نوعية أعمال 15 حلقة والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. 


ويشارك فى بطولته كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.


يذكر ان آخر اعمال الفنانة دنيا سمير غانم كان مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" والذى كان يضم ثلاث حكايات على مدار 30 حلقة منفصلة متصلة وشارك فى البطولة كل من محمد سلام ودلال عبد العزيز وسمير غانم واخراج خالد الحلفاوى.  
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