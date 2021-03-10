1.9 تريليون دولار لمساعدة الأمريكيين لمواجهة تأثير جائحة كورونا

أفادت شبكة بى بى سى الإخبارية، بأنه من المتوقع أن يقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون بايدن للإغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي ولمساعدة الأمريكيين فى التعامل مع تأثير جائحة فيروس كورونا.









ومن المقرر أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذى يسيطر عليه الديمقراطيون على خطة المساعدة الاقتصادية الضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار يوم الأربعاء بالرغم من نقص الدعم الجمهوري.









ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على القانون بالفعل السبت الماضى ومن المفترض انه سيتوجه بعد ذلك إلى مكتب بايدن ليتم توقيعه ويصبح قانونًا رسميًا.









وبحسب استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في مارس الجاري أعرب 70٪ من الأمريكيين عن دعمهم لمشروع القانون ، بما في ذلك 41٪ من الجمهوريين، لكن الجمهوريين في الكونجرس اعترضوا على تكلفة مشروع القانون.







