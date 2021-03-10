هاخد بالى.. أول أغنية لـ رنا سماحة مع زوجها

تستعد المطربة رنا سماحة، لإطلاق أحدث أغانيها التي تحمل اسم "هاخد بالى"، وتتعاون فيها مع الشاعر حسام سعيد وألحان زوجها سامر أبو طالب، وتوزيع الموسيقى توما، على أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان النجم تامر حسني أحيا حفل زفاف المطربة ونجمة أراب آيدول رنا سماحة على الملحن سامر أبو طالب، بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.





كان ضمن الحضور ريم البارودي، وياسر فرج، والمنتج ياسر سليم ومذيعة الراديو 9090 شيماء حافظ، وعدد كبير من نجوم برنامجي "أراب آيدول" وستار أكاديمي، منهم مينا عطا، ومحمد شاهين، ومحمد سراج، وهايدي موسى، ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.

وأشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة، وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية بطريقة الـ selfie وسط أجواء من البهجة والرومانسية.