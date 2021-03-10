خطوات التقديم على كارنيه كلية الألسن جامعة عين شمس

كما أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أن الكلية تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة عدد البرامج الدولية، من خلال الشراكات الدولية، للإرتقاء بتصنيف الجامعة على مستوى العالم، كذلك تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب المصريين و الأجانب، حيث تم تفعيل درجة الماجستير المشترك في الترجمة المتخصصة مع جامعة لايبتسيج بألمانيا، و برنامج الماجستير الأوروبي بين جامعة عين شمس وجامعة سالامانكا، مشيرة إلى برامج الساعات المعتمدة بالكلية وصلت إلى ٥ برامج وهي: برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية، برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية، برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية، برنامج اللغة العربية والترجمة لغير الناطقين بها والتى تنفرد به كلية الألسن بجامعة عين شمس على مستوى الشرق الأوسط، ولكنة لم يفعل لهذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية.





و أوضحت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، تقدم برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع، كما أنها تعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.







