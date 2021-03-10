البرازيل تسجل قفزة قياسية في وفيات كورونا اليومية

سجلت البرازيل، يوم الأربعاء، قفزة حادة وغير مسبوقة للوفيات بفيروس كورونا حيث تجاوز المؤشر 2200 حالة.









وطلبت البرازيل من السفارة الصينية المساعدة في جلب 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الصين لضمان عدم توقف برنامج التطعيم الخاص بها.









وقامت البرازيل، بتلقيح حوالي 4 في المئة فقط من سكانها.









واعتمدت في التلقيح على إمدادات اللقاح الصيني "كورونافاك" الذي تصنعه شركة "سينوفاك"، ولقاح "أسترازينيكا" الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.







