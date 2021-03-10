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أخبار العالم

البرازيل تسجل قفزة قياسية في وفيات كورونا اليومية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:56 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
سجلت البرازيل، يوم الأربعاء، قفزة حادة وغير مسبوقة للوفيات بفيروس كورونا حيث تجاوز المؤشر 2200 حالة.


وطلبت البرازيل من السفارة الصينية المساعدة في جلب 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الصين لضمان عدم توقف برنامج التطعيم الخاص بها.


وقامت البرازيل، بتلقيح حوالي 4 في المئة فقط من سكانها.


واعتمدت في التلقيح على إمدادات اللقاح الصيني "كورونافاك" الذي تصنعه شركة "سينوفاك"، ولقاح "أسترازينيكا" الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.


وأعلنت البرازيل الأسبوع الماضي أنها تعتزم، خلال العام الحالي، شراء 100 مليون جرعة لقاح من شركة "فايزر" و 38 مليونًا من جانسين، شركة الأدوية التابعة لشركة "جونسون أند جونسون".
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