لبنان يتهم إسرائيل بخرق أجوائه 4 مرات خلال 24 ساعة





اتهم الجيش اللبناني، مساء أمس الأربعاء، الطيران الإسرائيلي بخرق أجواء بلاده 4 مرات خلال أقل من 24 ساعة.





وقال الجيش في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية إنه اعتبارا من الساعة 12.35 من بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، وحتى الساعة 15:55 عصر الأربعاء "تم تسجيل خرقين للأجواء اللبنانية، نفذتهما طائرتا استطلاع تابعتان للعدو الإسرائيلي، وتخللهما طيران دائري فوق مناطق الجنوب".





وأوضح الجيش أنه سجل خلال الفترة ذاتها، خرقين آخرين نفذتهما "طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، وتخللهما طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية".





وأضاف أنه تتم متابعة الخروقات الأربعة "بالتانسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)".



