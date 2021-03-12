ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى السبابة؟.. الإفتاء تجيب

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:01 ص
لبس الخاتم
لبس الخاتم
Advertisements
شيماء جمال
تلقت دار الفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك سؤالا تقول صاحبته: "هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى السبابة؟.

قال الدكتور محمود شلبى خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على السؤال: يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم فى أى إصبع ولا شيء فيه.

وأوضح أمين الفتوى أن تحلى المرأة بالذهب والفضة مباح فلها أن تلبسه كيفما شاءت حسب رغبتها ولا يوجد مانع.

حكم لبس المرأة للحلي فوق الملابس أمام الرجال الأجانب
قالت دار الإفتاء، إن الحلي من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها
أمام الرجال الأجانب عنها، فقد خلق الله تعالى المرأة محبة للزينة، ووصفها
بالتنشئة في الحلية، فقال سبحانه: «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ
وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ» [الزخرف: 18]؛ ولأن الدين أتى
موافقًا للفطرة فقد أباحت الشريعة الإسلامية للنساء كل أنواع الزينة.

وأكدت
الإفتاء أنه أجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع حلي الذهب والفضة
جميعا؛ كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ، والدملج،
والقلائد، والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق، وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حد
الإسراف أو التشبه بالرجال.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «هل
ارتداء المرأة للحلي فوق الملابس والخروج به في الشارع حلال؟»، أنه قد نص
الفقهاء على أنه يجوز للنساء التحلي بالذهب على ما جرت به العادة والعرف في
بيئاتهن ومجتمعاتهن؛ يقول ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله- في "المغني"
(2/325): «ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن
بلبسه، مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي
أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذانهن وغيره، فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه،
كَالْمِنْطَقَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ فهو محرم».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز تحلية الصبي بالذهب؟.. الإفتاء تجيب

حكم عمل المرأة ميكب أرتست والتربح منه.. الإفتاء تجيب

حكم عمل المرأة ميكب أرتست كمهنة للتكسب منها

تفسير رؤية الدبلة للمخطوبة في الحلم

ما حكم تخفيف الرموش وهل الصناعية حلال أم حرام؟.. الإفتاء ترد.. فيديو

ترشيحاتنا

تعليق أمريكي ناري على الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي

يبدأ بـ 20 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن كوبون التموين لدعم الأسر الفقيرة في رمضان

لسبب غريب.. شابة تنفصل عن زوجها بعد شهرين من الزواج

باتشيكو: من قال إني سوف أرحل عن الزمالك.. أنا متصدر الدوري

اعتراف خطير من وزير دفاع ترامب بشأن هجوم الكونجرس

أخبار التوك شو.. تحذير من زيادة إصابات كورونا في هذا التوقيت.. كارثة في تطبيق الواتساب.. ومحاولة انتحار الطبيب الذي فقد بصره بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

اكتشاف مقبرة جماعية غامضة يعود تاريخها إلى 6200 عام.. تفاصيل وصور

بأقوى المواصفات.. فولفو مصر تطلق أحدث شاحناتها FMX, FM & FH | صور