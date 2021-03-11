مايا مرسي: نعيش في العصر الذهبي للمرأة المصرية.. فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن كلمة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام ٢٠٢١ عاما للمرأة تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، كلمة عظيمة جدا.





وأضافت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر حصلت على المركز الأول في التقرير الخاص بالأمم المتحدة للمرأة في ظل جائحة كورونا، لافتة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف المرأة.





وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة: "نعيش في العصر الذهبي للمرأة المصرية في ظل القيادة السياسية الحالية"، مؤكده أن القيادة السياسية تساند وتفتح المجالات أمام المرأة المصرية.





وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن المادة رقم 11 بالدستور المصري تؤكد على وصول المرأة المصرية لمواقع اتخاذ القرار دون أي تمييز.