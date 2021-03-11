إحنا نموت ومصر تعيش .. والد شهيد: عرفت خبر ابني وانا بصلي الظهر

روى والد الشهيد سعيد حمدي، تفاصيل وصوله خبر استشهاد إبنه، قائلا: سعيد كان ابني وصديقي وأخويا والكل كان بيتكلم عنه بالخير.



وأضاف "حمدي" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، :"أنا شوفت أن سعيد استشهد وأنا بصلي الظهر..بعدها لاقيت جورج بيتصل بيا وبيبلغني أن سعيد استشهد".



وأكمل: " بعد الصلاة كلمت جورج وأول ما كلمته قولته: هو سعيد استشهد قالي اه.. اللي بلغني باستشهاد سعيد ربنا يكرمه".



واسترسل: "وأنا بوصل سعيد كنت حاسس أنه هيستشهد..لأن سعيد كان طالب الاستشهاد من ربنا"، معقبا: "عمري ما خوفت على سعيد وكنت عارف إنه راجل".



وشدد والد الشهيد سعيد حمدي على أن الكل فدا مصر، معقبا: "إحنا نموت ومصر تعيش".