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توك شو

إحنا نموت ومصر تعيش .. والد شهيد: عرفت خبر ابني وانا بصلي الظهر

الخميس 11/مارس/2021 - 09:09 م
والد الشهيد سعيد
والد الشهيد سعيد حمدي
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إسراء صبري
روى والد الشهيد سعيد حمدي، تفاصيل وصوله خبر استشهاد إبنه، قائلا: سعيد كان ابني وصديقي وأخويا والكل كان بيتكلم عنه بالخير.

وأضاف "حمدي" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، :"أنا شوفت أن سعيد استشهد وأنا بصلي الظهر..بعدها لاقيت جورج بيتصل بيا وبيبلغني أن سعيد استشهد".

وأكمل: " بعد الصلاة كلمت جورج وأول ما كلمته قولته: هو سعيد استشهد قالي اه.. اللي بلغني باستشهاد سعيد ربنا يكرمه".

واسترسل: "وأنا بوصل سعيد كنت حاسس أنه هيستشهد..لأن سعيد كان طالب الاستشهاد من ربنا"، معقبا: "عمري ما خوفت على سعيد وكنت عارف إنه راجل".

وشدد والد الشهيد سعيد حمدي على أن الكل فدا مصر، معقبا: "إحنا نموت ومصر تعيش".
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