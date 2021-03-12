أبرز 5 سيارات عائلية في السوق الإماراتي موديلات 2021.. صور

مع اختلاف القدرات الفنية و الميكانيكية في عالم المحركات، و بالاضافة إلى لمسات التصميم المتنوعة بين السيدان، و الهاتشباك، تبقى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام واحدة من أقوى المتطلبات لدى الكثير، و ابعاد هذه المعادة يتمثل في عدة اسباب اهمها، المساحة الداخلية العائلية، إلى جانب القدرات الفنية المقدمة، و التجهيزات المطروحة لكل فئة.

و في سياق ذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري ابرز 5 سيارات عائلية داخل السوق الاماراتي لـ موديلات 2021.





1- اوبل جراند لاند موديل 2021

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يبنج قوة قدرها 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بينما تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.4 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة اوبل جراند لاند موديل 2021 داخل دولة الإمارات :

الفئة الأولى أوتوماتيك ENJOYمحرك 1600 سي سي تيربو بسعر 89.900 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك INNOVATION محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 99.900 درهم.

2- شيفروليه اكوينوكس‎ موديل 2021

تحتوي السيارة من الداخل على مقود حركة متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم الطبيقات الزكية ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، بينما زودت بمحرك بينما تحتوي على محرك سعة 1500 سي سي تيربو، كما تتوفر بنظام التنبيه عند مغادرة المسار، انظمة مساعدة متطورة.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه اكوينوكس‎ موديل 2021 بقيمة تبدأ من 82 ألف درهم إلى 118 ألف درهم اماراتي.

3- نيسان كيكس موديل 2021





تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 118 حصان، وعزم دوران 149 نيوتن متر، بينما تتسارع العجلات عبر صندوق تروس اوتوماتيكي الأداء، كما تضم باقة من مواصفات الأمن و المكابح المانعة للاغلاق، و انظمة تعزيز الثبات.

و يبلغ سعر السيارة نيسان كيكس موديل 2021 داخل دولة الامارات :

الفئة الأولى أوتوماتيك Sمحرك 1600 سي سي بسعر 63.500 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك SV محرك 1600 سي سي بسعر 73.900 درهم .

الفئة الثالثة أوتوماتيك SL محرك 1600 سي سي بسعر 83 ألف درهم.

4- نيسان باثفايندر موديل 2021

تضم باثفايندر مصبايح أمامية كبيرة، إلى جانب الشبكات الهوائية المتعددة المقاطع، و كشافات شبورة دائرية على جانبي الصادم الأمامي، بينما تستمد عزمها من محرك 4 سلندر توربو بتقنية VS-turbo متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات.

و يبلغ سعر نيسان باثفايندر موديل 2021 في السوق الاماراتي :

الفئة الأولى أوتوماتيك S 4WD محرك 3500 سي سي بسعر 134.500 درهم.

الفئة الثانية أوتوماتيك SL 4WD محرك 3500 سي سي بسعر 175.900 درهم.

5 - تويوتا راش

زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، عزم أقصى للدوران يبلغ 136 نيوتن/متر عند 4200 لفة في الدقيقة، وبسرعة قصوى تقدر بـ 103 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، كما تحتوي حزمة من وسائل الأمن والسلامة مثل انظمة المكابح، و الوسائد الهوائية.