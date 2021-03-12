فيصل ندا: تجارب المسرح الجديدة أفسدت الذوق المصري

قال الكاتب فيصل ندا، إن الجيل الجديد يعتمد على الضحك والاسفاف مما أفسد ذوق الجمهور وأخلاقياته، لافتًا إلى أن مسرح مصر يقدم ألفاظا نابية لا يمكن تقبلها.





وأضاف الكاتب فيصل ندا، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الورش الكتابية أحد أسباب إفساد الدراما، لافتًا إلى أن مسلسل "كأنه امبارح" كان يعجبه كثيرا، لكنه وجد أن الحلقة الاخيرة متروكة للجمهور، وهذا يدل على أن خيوط المسلسل أضاعت من فريق الورشة.





وأوضح أن مسرحية المتزوجون عمرها 45 عاما، وأن دور "لينا" كتب خصيصا لـ هويدا بنت الفنانة صباح، مؤكدا أن أعماله دائما تكون من الواقع ومعظمها مستمد من حياته الشخصية.





وأشار إلى أن مسرحية المتزوجون مسرحية صادقة، وتجسد مشكلة زواج الشباب التي نعيشها تلك الأيام، وأن مسرح محمد صبحي ملتزم ومحترم.



