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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الخميس 11 مارس 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم، الجمعة 12  مارس 2021، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.


سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.95 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.13 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و40.93 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.01 جنيها للشراء و4.32 جنيه للبيع.
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