وكيل كارتيرون: جماهير نادي الزمالك عامل أساسي في عودته لتدريب الفريق

قال حازم فتوح، وكيل أعمال باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفرنسي تجمعه حالة من الحب مع جماهير القلعة البيضاء.





وأعلنت إدارة الزمالك التعاقد رسميًا مع باتريس كارتيرون، بعد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو وتوجيه الشكر له، بعد فوزه مع الفريق على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري.





وأضاف فتوح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "نمبر وان" المُذاع عبر قناة "النهار" عن شعور كارتيرون بعد قدومه للزمالك: "هو يحب جمهور الزمالك، ولها معزة خاصة في قلبه عن باقي جماهير الأندية التي دربها".



