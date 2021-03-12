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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يهدد الصين بإجراءات إضافية

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
ندد الاتحاد الأوروبي بالتعديلات التي فرضتها الصين على النظام الانتخابي في هونج كونج، وهدد بإجراءات إضافية ضد بكين إثر انتهاكها مبدأ "دولة واحدة بنظامين" الذي تعهدت بتطبيقه.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل في بيان صدر باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، إن "القرار الذي اتخذته الصين اليوم يشكل انتهاكا جديدا لمبدأ "دولة واحدة بنظامين"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سينظر في اتخاذ إجراءات إضافية" ضد الصين.

وشدد بوريل في بيانه على أن هذا القرار "سيكون له تأثير كبير على المسؤولية الديمقراطية والتعددية السياسية في هونج كونج".

ودعا في البيان "السلطات الصينية وسلطات هونج كونج إلى استعادة الثقة في العملية الديمقراطية في هونج كونج والتوقف عن اضطهاد الذين يتمسكون بالقيم الديمقراطية".

وتابع بوريل: "سينظر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير إضافية وسيولي اهتماما متزايدا للوضع في هونج كونج في سياق العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين".

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