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ثقافة

بحضور القنصل الأمريكي .. زاهي حواس يلقي محاضرة لوفد أمريكي أمام" أبو الهول"

السبت 13/مارس/2021 - 04:07 ص
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
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أ ش أ
ألقى عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، محاضرة من أمام تمثال أبو الهول بمنطقة أثار الهرم، للقنصل الأمريكي بالقاهرة جيف لودينسكي، وبحضور وفد أمريكي رفيع المستوى؛ ضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة.

وقال حواس - خلال المحاضرة - إن تمثال أبو الهول، يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، نافيا الادعاءات التي تزعم وجود مدينة مفقودة تحت أبو الهول.. مؤكدا أنها لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات.

وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي قام بها بمنطقة سقارة وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي وأنه يبحث حاليا عن مقبرة إيمحتب بسقارة، موضحا أنه من المقرر الإعلان عن كشف أثري خلال أبريل المقبل من مدينة الاقصر.

وأكد أن أهم كشف في القرن 21 هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، مشيرا إلى أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم.
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