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ديني

خالد الجندي: ثلاث صفات بـ القرآن محصورة في الشهداء فقط.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:01 م
ثلاث صفات في القرآن
ثلاث صفات في القرآن محصورة في الشهداء فقط.. خالد الجندي يكشف
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله تبارك وتعالى جعل الأسوة الحقيقية التي يجب أن يتأسى بها المؤمن في رسول الله، هي أن يحرص على العمل للآخرة وما بعد الموت، كما في قوله تعالى " لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا".

وأضاف الجندي، في خطبة الجمعة، من مسجد المشير طنطاوي، عن "الشهيد في الإسلام"، أن القرآن أكرم الشهداء إكراما خاصا، فالثلاثة أصناف الموجودة في الآية السابقة، لم يحصروا إلا في الشهداء.

وأشار إلى أن القرآن وصفهم بثلاث صفات، فالشهيد يرجوا الله، واليوم الآخر، وهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

حضر الخطبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من قادة القوات المسلحة.
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