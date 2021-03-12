زراعة المنوفية: ترخيص 54 مزرعة دواجن و52 أخرى ماشية

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم المرور علي عدد (432) مزرعة وعلى (9) أسواق و (25) مصنع اعلاف بنطاق المحافظة خلال شهر فبراير الماضي .





وأضاف أنه تمت الموافقة على (54) ترخيص لتشغيل مزارع دواجن و (52) ترخيص لمزارع ماشية وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان وزيادة المعروض منها في الأسواق ودعما لصغار المربين وتنمية المشروعات الصغيرة ، مضيفًا أنه تم عمل معاينات للعديد من طلبات إنشاء مزارع الماشية والدواجن لدراستها تمهيدًا للموافقة علي الترخيص بالتشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط .





كما أشار مدير مديرية الزراعة أنه خلال شهر فبراير الماضي تم المرور والمتابعة على مساحة (8563) فدان حدائق فاكهة وكذا مساحة (5442) فدان محاصيل خضر ، وذلك في إطار جهود مديرية الزراعة لحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالمحصول الزراعي .



