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محافظات

زراعة المنوفية: ترخيص 54 مزرعة دواجن و52 أخرى ماشية

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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مروة فاضل
صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم المرور علي عدد (432) مزرعة وعلى (9) أسواق و (25) مصنع اعلاف بنطاق المحافظة خلال شهر فبراير الماضي .

 وأضاف أنه تمت الموافقة على (54) ترخيص لتشغيل مزارع دواجن و (52) ترخيص لمزارع ماشية وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في الإنتاج المحلى من اللحوم والألبان وزيادة المعروض منها في الأسواق ودعما لصغار المربين وتنمية المشروعات الصغيرة ، مضيفًا أنه تم عمل معاينات للعديد من طلبات إنشاء مزارع الماشية والدواجن لدراستها تمهيدًا للموافقة علي الترخيص بالتشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط .

كما أشار مدير مديرية الزراعة أنه خلال شهر فبراير الماضي تم المرور والمتابعة على مساحة (8563) فدان حدائق فاكهة وكذا مساحة (5442) فدان محاصيل خضر ، وذلك في إطار جهود مديرية الزراعة لحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالمحصول الزراعي .

من جانبه أكد  محافظ المنوفية علي أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح .
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