بـ 3 حلول فعالة.. علاج غضروف الظهر

يعتبر أفضل علاج غضروف الظهر إذا كانت أعراض شديدة أو لم تتحسن بعد أيام قليلة من استخدام الأدوية الموصوفة طبيا، فقد تحتاج إلى علاج متخصص ، مثل العلاج الطبيعي ، أو ربما الجراحة.
وعندما يتطور غضروف الظهر إلى درجة الألم الشديد أو تأييد الحركة ، يمكن للجراحة أن توفر حلًا وعلاج غضروف الظهر دائمًا وفعالًا، وتجنب تناول جرعات عالية من مسكنات الألم، والتخلص من عدم القدرة على ممارسة الرياضة أو الحصول على نوم جيد ليلًا.
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وعندما تبدأ خطة علاج غضروف الظهر، فقد ترغب في التفكير في الجراحة، ولكن عليك استشارة طبيبك لمعرفة مخاطر والآثار الجانبية لهذا الإجراء، وهل هناك بدائل لجراحة باستخدام الأدوية والعلاجات الموضعية.
وقد تتضمن الجراحة في علاج غضروف الظهر عدة خطوات ، مثل الجراحة بالمنظار لإزالة الأنسجة الملتهبة ، يليها تثبيت الغضروف المفقود أو استبداله، ويقوم الطبيب بتحديدها حسب طبيعة ومدى تفاقم كل حالة.
ويمكن أن يكون الشفاء من جراحة علاج غضروف الظهر طريقًا طويلًا ويتطلب الالتزام بإعادة التأهيل، ولكن عليك التأكد من أن صحتك في أفضل حالة ممكنة قبل الجراحة؛ حيث ان هذا سيمنحك أعلى فرص الشفاء بنجاح.
ويمكن استخدام عدد من التقنيات الجراحية ، بما في ذلك:
1- تحفيز نمو الغضروف الجديد عن طريق حفر ثقوب صغيرة في العظم القريب.
2- استبدال الغضروف التالف بغضروف سليم مأخوذ من جزء آخر من المفصل.
3- استبدال المفصل بالكامل بمفصل اصطناعي، وعادة ما يكون هذا ضروريًا فقط في الحالات الشديدة