بـ 3 حلول فعالة.. علاج غضروف الظهر

وقد تتضمن الجراحة في علاج غضروف الظهر عدة خطوات ، مثل الجراحة بالمنظار لإزالة الأنسجة الملتهبة ، يليها تثبيت الغضروف المفقود أو استبداله، ويقوم الطبيب بتحديدها حسب طبيعة ومدى تفاقم كل حالة.

ويمكن استخدام عدد من التقنيات الجراحية ، بما في ذلك:





1- تحفيز نمو الغضروف الجديد عن طريق حفر ثقوب صغيرة في العظم القريب.

2- استبدال الغضروف التالف بغضروف سليم مأخوذ من جزء آخر من المفصل.