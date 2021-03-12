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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 4.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:31 م
عقارات دبى
عقارات دبى
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وكالات
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.8 مليار درهم ..فقد شهدت الدائرة تسجيل 953 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم منها 95 مبايعة للأراضي بقيمة 626.85 مليون درهم و858 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.72 مليار درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 111 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 151 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرًا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 112 مبايعة بقيمة 302 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.48 مليار درهم منها 71 رهنا لأراض بقيمة 325.56 مليون درهم و293 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.15 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 300 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 231 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 50 هبة بقيمة 1.03 مليار درهم كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 310 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 196 مليون درهم.


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