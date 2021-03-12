دراسة: مشاكل صحية تهدد المتعافين من كورونا

مجموعة من الباحثين في كاليفورنيا، إلى أن المصابين بعدوى فيروس كورونا ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، يواجهون 30 مشكلة صحية طويلة الأمد. توصلت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل





وأفاد الباحثون، بأنه قاموا في الدراسة بالتركيز على الأشخاص الذين لم يضطروا لدخول المستشفى أبدا عند إصابتهم بكورونا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.









واعتمدت نتائج الدراسة ، على تحليل أكثر من 1400 سجل طبي إلكتروني لأشخاص أُصيبوا سابقا بعدوى فيروس كورونا دون ظهور أعراضه، ولم يضطروا إلى دخول المستشفى.





وأوضحت نتائج الدراسة، أن 32% من الخاضعين للبحث، أبلغوا بعد شهرين عن ظهور 30 مشكلة صحية مختلفة بين مشاكل الجهاز الهضمي والقلق وتسارع نبضات القلب، إضافة إلى آلام أسفل الظهر، وغيرها من المشاكل التي أثرت على الحياة اليومية للمتعافين من فيروس كورونا ، حيث أعاقت قدرتهم على العمل وأداء وظائفهم المعتادة مقارنة بالفترة السابقة للإصابة.



