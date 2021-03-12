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دراسة: مشاكل صحية تهدد المتعافين من كورونا

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:01 م
مشاكل صحية تهدد المتعافين
مشاكل صحية تهدد المتعافين من كورونا ولم تظهر لديهم أعراض
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آية التيجي
توصلت دراسة حديثة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين في كاليفورنيا، إلى أن المصابين بعدوى فيروس كورونا ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة، يواجهون 30 مشكلة صحية طويلة الأمد.

وأفاد الباحثون، بأنه قاموا في الدراسة بالتركيز على الأشخاص الذين لم يضطروا لدخول المستشفى أبدا عند إصابتهم بكورونا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.


واعتمدت نتائج الدراسة ، على تحليل أكثر من 1400 سجل طبي إلكتروني لأشخاص أُصيبوا سابقا بعدوى فيروس كورونا دون ظهور أعراضه، ولم يضطروا إلى دخول المستشفى.

وأوضحت نتائج الدراسة، أن 32% من الخاضعين للبحث، أبلغوا بعد شهرين عن ظهور 30 مشكلة صحية مختلفة بين مشاكل الجهاز الهضمي والقلق وتسارع نبضات القلب، إضافة إلى آلام أسفل الظهر، وغيرها من المشاكل التي أثرت على الحياة اليومية للمتعافين من فيروس كورونا، حيث أعاقت قدرتهم على العمل وأداء وظائفهم المعتادة مقارنة بالفترة السابقة للإصابة.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير الخبراء الأميركيين في مجال الأوبئة المعدية، أن الأعراض ذات الأمد الطويل لعدوى فيروس كورونا، تصل مدتها إلى 9 أشهر مع إمكانية تطورها إلى الحد المنهك، باختلاف الطبيعة الصحية للإنسان وعاداته اليومية.
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