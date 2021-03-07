ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

علماء يزفون بشرى بشأن فيروس كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 01:53 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت شركة الأدوية العملاقة ميرك ومختبر أمريكي اليوم عن إحراز تقدم في تصميم دواء يؤخذ عن طريق الفم ضد كوفيد -19 حيث أظهرت مضادات الفيروسات آثارًا إيجابية في تقليل الحمل الفيروسي في الاختبارات الحالية.

وبحسب إذاعة "فويس أوف أمريكا"، أوقفت شركة ميرك عملها على لقاحين محتملين لفيروس كورونا "كوفيد 19" في نهاية شهر يناير، لكنها تواصل بحثها حول علاجين ضد المرض، بما في ذلك مولنوبيرافير ، تم تطويرهما مع شركة "ريدجباك بيو" الأمريكية.

قالت الشركة في اجتماع مع متخصصين في الأمراض المعدية، إن العقار قلل بشكل كبير من الحمل الفيروسي لدى المرضى بعد خمسة أيام من العلاج.

تم إجراء المرحلة 2 أ من الاختبار - تحتوي التجارب على ثلاث مراحل قبل التسويق المحتمل - على 202 مريض خارج المستشفى مصابين بفيروس كورونا مع أعراض. وقال المختبر إنه لم يكن هناك تنبيه من حيث السلامة، و"من بين الحوادث الأربع الخطيرة المبلغ عنها، لم يتم النظر في أي منها فيما يتعلق بالعقار المدروس".

أحيانًا يتم وصف أدوية الإنفلونزا مثل أوسيلتاميفير (تاميفلو) وزاناميفير (ريلينزا) للإنفلونزا الموسمية، لكن الأبحاث تكافح للعثور على مضاد لفيروس كورونا.

أكد ويليام فيشر، أحد مديري الدراسة أستاذ ودكتور الطب في جامعة نورث كارولينا، أن نتائج هذه الدراسة تعد واعدة، "أي انخفاض أسرع في الحمل الفيروسي لدى الأفراد المصابين بفيروس كورونا في المرحلة الأولية والذين تلقوا مولنوبيرافير. إذا تم تعزيزها بدراسات إضافية، فقد يكون لها عواقب مهمة على صعيد الصحة العامة، حيث يستمر الفيروس في الانتشار والتطور في العالم". 

تعمل ميرك أيضًا على علاج يسمى MK-711. قالت المجموعة في نهاية يناير إن النتائج الأولى للتجارب السريرية تظهر انخفاضًا بنسبة تزيد عن 50٪ في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات المصابين بأشكال متوسطة إلى شديدة من كورونا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة: من سبق إصابتهم بكورونا محصنون

منظمة الجمارك الدولية تصادر كميات ضخمة من الأدوية واللقاحات في أفريقيا

مودرنا تطور ثلاثة لقاحات جديدة ضد فيروس الإيدز والإنفلونزا ونيباه

دراسة: لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا يوفر حماية بسيطة لسلالة كورونا الإفريقية

دراسة: الأدوية الوقائية لسيولة الدم تقلل وفيات كورونا

جنوب أفريقيا تبدأ التطعيمات ضد «كوفيد -19»

ترشيحاتنا

السعودية.. مصادر تكشف حقيقة عودة الشيشة إلى المقاهي والمطاعم

هدية سيمبا للأهلي.. سيناريوهات المجموعة أ وفرص الصدارة والصعود

15 دقيقة.. اصابة مبكرة فى الأهلي وتغيير اضطراري وأفشة يهدر فرصة الهدف الأول

بعد رفضها الاستقالة .. بايدن يطرد موظفة من إدارة ترامب

محمد بن رمضان يسجل ثالث أهداف الترجي فى مرمى الزمالك

سيد علي يكشف الحالة الصحية لمجدي الجلاد بعد عملية استئصال ورم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب رمضان .. 3 طرق بسيطة لـ تخزين العصائر لفترة طويلة

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة