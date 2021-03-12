الأهلي يهنئ باتريس موتسيبي بعد فوزه برئاسة الكاف

هنأ النادي الأهلي، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز الجنوب أفريقي، على فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".





وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": تهانينا للدكتور باتريس موتسيبي، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".