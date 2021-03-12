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رياضة

الأهلي يهنئ باتريس موتسيبي بعد فوزه برئاسة الكاف

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:07 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
هنأ النادي الأهلي، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز الجنوب أفريقي، على فوزه برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": تهانينا للدكتور باتريس موتسيبي، ونتمنى له التوفيق في المستقبل".
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اليوم الجمعة، فوز الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، برئاسة الاتحا الأفريقي لكرة القدم.

وفاز موتسيبي بعد انسحاب كافة مرشحيه على مقعد رئاسة الكاف خلفًا للملغاشي أحمد أحمد.

وتقام الجمعية العمومية للكاف في الوقت الحالية بمدينة الرباط المغربية.
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