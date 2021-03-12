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تعليم

جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية اولاد عليو بالبلينا

الجمعة 12/مارس/2021 - 05:18 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها  البيطرية الأسبوعية لقرية أولاد عليو بمركز البلينا، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية ٧٤٥  حالة من الحيوانات  و ٣٥٥ حالة طيور وارانب ممثلة لعشش وحظائر في البيوت. 


وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن الكلية  تحرص باستمرار علي تنفيذ هذه القوافل، والتي لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، لافتًا إلى أن قرية اولاد عليو تأتي ضمن القري التي تم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي تهدف الي الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقري الاكثر احتياجًا. 

وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية إن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة.


وذلك إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضًا دور هام في التدريب العملي للطلاب وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.
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