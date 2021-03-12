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أخبار العالم

واشنطن تعلن تقديم خطة لوقف إطلاق النار في اليمن إلى الحوثيين

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:51 م
واشنطن تعلن تقديم
واشنطن تعلن تقديم خطة لوقف إطلاق النار في اليمن إلى الحوثيين
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قسم الخارجي

 أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج، اليوم الجمعة، تقديم خطة لوقف إطلاق النار في اليمن إلى قيادة الحوثيين. 

وأضاف المبعوث الأمريكي في تصريحات صحفية، أن الحوثيين يعطون الأولوية للأعمال العسكرية في سبيل السيطرة على مأرب.

وأشار ليندركينج إلى أنه دون وقف إطلاق النار سيدخل اليمن في صراع وعدم استقرار كبيرين، معربا عن قلق واشنطن من العواقب الإنسانية لهجوم الحوثيين على مأرب.

وطالب المبعوث الأمريكي الحوثيين بالتوقف  عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة استعادت التمويل اللازم للمساعدة الإنسانية في شمال اليمن.


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