بعد قضاء 5 سنوات في السجن.. إيصال يثبت براءة مدان بجريمة قتل

بعد قضاء قرابة 5 سنوات في السجن على خلفية جريمة قتل لم يرتكبها، قرر مواطن أمريكي في الـ47 من عمره مقاضاة شركة لتأجير السيارات نظرًا لأنها استغرقت 3 سنوات من أجل تقديم إيصال خاص بسيارة كان قد استأجرها والذي أثبت أنه كان على بعد 20 دقيقة من مسرح الجريمة وقت وقوعها.





كان "هربرت ألفورد"، وهو من ولاية "ميشيجان"، قد أُدين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في عام 2016، بعد اتهامه بإطلاق النار على رجل في الـ23 من عمره ويُدعى "مايكل آدامر" عقب مشاجرة نشبت بينهما في ساحة لانتظار السيارات بمدينة "لانسنج" بالولاية الأمريكية عام 2011.









وتبين في أعقاب ذلك أن "ألفورد" كان متواجدًا على بعد 8 أميال عن مسرح الجريمة، إذ كان يستأجر سيارة في مطار "كابيتال ريجيون الدولي" في ولاية "ميشيجان"، ولم يتبين السبب الذي أدى لتوجيه تهمة القتل إليه.





وطلب محامو الدفاع عن "ألفورد" من شركة تأجير السيارات تقديم الدليل على استئجاره سيارة في نفس توقيت جريمة القتل، وذلك عقب إلقاء القبض عليه عام 2015، لكن الشركة لم تتوصل إلى السجل سوى عام 2018، وتمت تبرئته أخيرًا عام 2020؛ وقرر الآن مقاضاة الشركة قائلًا إنه كان في إمكانها الحول دون دخوله السجن بسبب جريمة لم يرتكبها.





وصرح محامي الدفاع عنه لوسائل إعلام قائلًا: "لا يوجد شك في أن هربرت ألفورد كان سيتجنب عقوبة السجن إذا قدمت الشركة هذه الوثيقة"، وصرح في وقت لاحق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن موكله لم يكن يطلب من الشركة تقديم كل سجلاتها، وكل ما كان يريده هو الإيصال الخاص باستئجاره السيارة.









من جانبها، أعربت شركة تأجير السيارات، ومقرها ولاية "فلوريدا" الأمريكية، عن بالغ أسفها حيال ما حدث لـ"ألفورد"، وأكدت متحدثة باسم الشركة أمس الأول، الأربعاء، أنه رغم عدم قدرة الشركة على إيجاد سجل الإيجار الذي يعود لعام 2011 عندما تم طلبه عام 2015، إلا أن الإدارة واصلت جهودها للعثور عليه.



