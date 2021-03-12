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فن

أرجوك لا تفعصني سهوا.. حمدي الميرغني يعلن موعد عرض فيلم ديدو

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:43 م
فيلم ديدو
فيلم ديدو
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محمد بدران

روج الفنان حمدى المرغنى لـفيلمه الجديد "ديدو" ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 


وعلق حمدى المرغنى قائلا: " فيلم #ديدو (أرجوك لاتفعصني سهوًا) فيلم عيد الفطر أن شاءالله يعجبكم 🙏 ".


فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.


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