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حوادث

الحماية المدنية : ماس كهربائي وراء حريق مستشفى عزل قفط.. صور

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:52 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أكدت المعاينة الأولية للحريق المحدود الذى اندلع بمستشفى قفط التعليمى بقنا، أن ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق، وأسفر عن تلفيات محدودة.


و أكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، أن الحريق اندلع فى غرفة سكن التمريض بالدور الخامس، أثناء تجهيز الطعام ولم يسفر عن أى إصابات بين التمريض أو المرضى.


وكان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد اندلاع حريق محدود بسكن الممرضات فى مستشفى قفط التعليمى، دون وقوع أى إصابات بين العاملين أو المرضى.

و دفعت إدارة الحماية المدنية، بتوجيهات من العقيد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية بقنا، بـ ٣ سيارات بقيادة النقيب على القاضى، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية المبنى.


تبين أن الحريق اندلع فى غرف التمريض بالدور الخامس، وتسبب فى تلف بعض المحتويات بالغرف التى امتدت إليها النيران.

الحماية المدنية : ماس كهربائي وراء حريق مستشفى عزل قفط.. صور
الحماية المدنية : ماس كهربائي وراء حريق مستشفى عزل قفط.. صور
الحماية المدنية : ماس كهربائي وراء حريق مستشفى عزل قفط.. صور
الحماية المدنية : ماس كهربائي وراء حريق مستشفى عزل قفط.. صور
الحماية المدنية : ماس كهربائي وراء حريق مستشفى عزل قفط.. صور
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