رئيس مدينة ملوى بالمنيا يناقش مع النواب مشروعات حياة كريمة

ناقش اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا خلال اجتماعه مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدائرة المركز، متطلبات واحتياجات المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى ومواجهة جميع التحديات والمشاكل التي تهم المواطنين وذلك طبقا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي، بإشراك نواب البرلمان والشيوخ في مشروعات المبادرة من أجل تضافر الجهود لإنجاح المبادرة بقرى المركز وبحث متطلبات ومشاكل المواطنين على ارض الواقع.





استعرض رئيس المركز خلال الاجتماع العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض قرى ومدينة ملوى بمختلف القطاعات الخدمية، بالإضافة إلى أهداف مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي سيتم تنفيذها بنطاق القرى ، مشيرًا إلى تحديد احتياجات القرى بمختلف القطاعات تتمثل في مياه الشرب- الصرف الصحي- الكهرباء- الغاز الطبيعي- التعليم- الصحة- الطب البيطري- الطرق- الشباب والرياضة- الاتصالات).





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كما ناقش أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب العديد من القضايا التي تهم المواطنين، مؤكدين على إلمامهم الكامل بجميع متطلبات واحتياجات المواطنين، وسعيهم الدائم والمستمر مع رئيس المدينة والجهات التنفيذية لحل العقبات بما يسهم في إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين بمركز ومدينة ملوى.





وأكد "السايس" على أن الاجتماع يؤكد على تضافر جهود القيادات الشعبية متمثلة فى اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية للوقوف على متطلبات اهالى المواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصرى.





حضر الاجتماع اشرف عشيرى عضو مجلس الشيوخ ومحمد عبدالحكيم ابوزيد ومحمد مصطفى كمال اميرة الحداد أعضاء مجلس النواب.









وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي بحضور نائبه الدكتور محمد ابوزيد، الاجتماع الدوري مع نواب البرلمان عن دوائر (ابوقرقاص – ملوي – بني مزار – مغاغة – العدوه).





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالتواصل الدائم مع نواب البرلمان باعتبارهم ممثلين عن كافة فئات الشعب.





حضر اللقاء وكلاء الوزارة ومديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية، حيث ناقش المحافظ العديد من القضايا المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين للعمل على إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات من خلال التنسيق بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية ولتعظيم الاستفادة من كافة إمكانات المحافظة وتحقيقا للصالح العام.





وجه نواب البرلمان، عظيم الشكر للمحافظ المنيا، للاشراف والمتابعة المستمرة لاعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بمحافظة المنيا باجمالي 192 قرية وتوابعها لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقري الريف المصري.







