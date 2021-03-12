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رياضة

فريق رجال طائرة الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
واصل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عروضه القوية في بطولة الدوري، بعد أن حقق الفوز على نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات البطولة.

أقيمت المباراة بين الفريقين على صالة نادي الاتحاد في الإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عرضا قويا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل.

جاءت المواجهة قوية ومثيرة، حيث تمكن الأهلي من الفوز في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-٢٣، وواصل التفوق في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-٢٢، ثم أنهى الشوط الثالث لصالحه بنتيجة ٢٥-٢١.

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