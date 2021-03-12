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منوعات

استطلاع رأي يكشف تأثير مقابلة أوبرا وينفري على شعبية هاري وميجان ماركل في بريطانيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:39 م
تأثير مقابلة أوبرا
تأثير مقابلة أوبرا وينفري على شعبية هاري وميجان ماركل
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هدير علاء
كشف استطلاع جديد للرأي عن تراجع شعبية الأمير "هاري" و"ميجان ماركل" إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق؛ بعد مقابلتهما المثيرة للجدل مع المذيعة الأمريكية "أوبرا وينفري"، والتي بُثت في المملكة المتحدة مساء يوم الاثنين الماضي، بعد يوم من بثها في الولايات المتحدة الأمريكية عبر شبكة "CBS".

يذكر أن الممثلة الأمريكية السابقة "ميجان ماركل" وجهت اتهامًا بالعنصرية لأفراد في العائلة المالكة البريطانية خلال المقابلة، كما كشفت وزوجها الأمير "هاري" عن أسرار من حياتهما الشخصية وتفاصيل علاقتهما بالقصر الملكي، لكن يبدو أن رد فعل المواطنين البريطانيين حيال المقابلة التلفزيونية كان سلبيًا، حيث انخفضت شعبية الأمير "هاري" بمعدل 15 نقطة منذ بثها، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة "YouGov" الدولية المتخصصة في مجال أبحاث السوق وتحليل البيانات ومقرها المملكة المتحدة.


وأظهر استطلاع الرأي أيضًا تراجع شعبية "ميجان ماركل" بمعدل 13 نقطة خلال الـ10 أيام الماضية، وتشير البيانات إلى أن 45 في المائة من البريطانيين لديهم الآن رأي إيجابي حيال الأمير "هاري"، في حين ينظر إليه 48 في المائة على نحو سلبي، وبالنسبة إلى زوجته، فإن نسبة 31 في المائة من البريطانيين لديهم رأي إيجابي حيالها، في مقابل 58 في المائة ينظرون إليها بشكل سلبي.

وفي الوقت ذاته، أكدت بيانات استطلاع الرأي استمرار المواطنين البريطانيين في دعم الملكة "إليزابيث الثانية" وعدم تأثر شعبيتها، ومازال الأمير "ويليام" وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" يتمتعان بدورهما بشعبية كبيرة، حيث منحهما قرابة ثلاثة أرباع البريطانيين تقييمات إيجابية.


ووفقًا للاستطلاع، فإن الأمير "أندرو"، الابن الثاني للملكة، يعتبر أقل أفراد العائلة المالكة البريطانية شعبية.

وعلى الرغم من أن شعبية الملكة "إليزابيث الثانية" لم تتأثر، إلا أن شعبية ولي العهد البريطاني الأمير "تشارلز"، والد "هاري"، شهدت تراجعًا منذ المقابلة، حيث أن اثنين من كل خمسة أشخاص (42 في المائة) لديهم الآن رأي سلبي عنه، وشهدت هذه النسبة ارتفاعًا من 36 في المائة في الـ2 من مارس الجاري.
استطلاع رأي يكشف تأثير مقابلة أوبرا وينفري على شعبية هاري وميجان ماركل في بريطانيا
استطلاع رأي يكشف تأثير مقابلة أوبرا وينفري على شعبية هاري وميجان ماركل في بريطانيا
استطلاع رأي يكشف تأثير مقابلة أوبرا وينفري على شعبية هاري وميجان ماركل في بريطانيا
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