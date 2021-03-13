عودة كيشو وسمر وطلبة للقاهرة بعد إلغاء معسكر المصارعة

وصل منذ قليل الثلاثي محمد ابراهيم كيشو وسمر حمزه ومدربهما محمد طلبة الي القاهره بعد إلغاء معسكر منتخب المصارعة





وجاء ذلك بعد إصابة الثلاثي مدرب كيشو وعبد اللطيف منيع لاعب المصارعة وحسام مصطفى مدرب المنتخب بفيروس كورونا المستجد خلال معسكر المنتخب بالمجر.





و نظرا لوجود تواصل مع السفاره المصريه بالمجر من خلال مسئولى روابط الرياضية مع المستشار انجي شريف نائب السفير اشرف الموافي الذي قام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لسلامة اللاعبين تقرر عودة الثلاثي الى القاهرة





وتقرر بقلء المصابين ابراهيم ومنيع ومصطفى فى المجر لحين شفائهم من فيروس كورونا مع اتخاذ قرار فورى من رئيس الاتحاد المصري للمصارعه اللواء عصام نوراه باعادة البعثه بالكامل مساء اليوم والغاء المعسكر





ومن المنتظر عمل حجر لهم باتحاد الشرطه الرياضي للتاكد من سلامتهم

و تقدمت روابط الرياضية بالشكر لمعالي السفير المصري اشرف موافي و المستشاره انجي شريف السمنودي علي اهتمامهم البالغ بابطالنا طوال فتره المعسكر



