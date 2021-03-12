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محافظات

إقامة نافورة بميدان عابدين وتنفيذ مشروعي صرف صحي في كفر الشيخ.. صور

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:07 م
إقامة نافورة بميدان
إقامة نافورة بميدان عابدين وتنفيذ مشروعي صرف صحي
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محمود زيدان
شهدت مدينة كفر الشيخ، اليوم، عددًا من الحملات لإزالة الإشغالات، واستكمال مشروع الصرف الصحي بقرية الخادمية، وبدء العمل لإنشاء نافورة بأكبر ميادين العاصمة، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

أشرف اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على بدء العمل، بميدان عابدين؛ لإنشاء نافورة فى أكبر ميادين كفر الشيخ تقاطع شارع المصنع مع الـ 47، مساء اليوم الجمعة، توجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطوير ميادين كفر الشيخ.

وأضاف مبروك، جارٍ استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية الخادمية بمسافة 95 مترًا، ليربط شبكة الصرف الصحي مباشرة بمحطة الصرف الصحي بدلا من البدلات والغاطس الذي دام 15 عامًا.

وأكد مبروك، أنه تلقى شكوى من أهالي عزبة أبو عمر من وجود زبالة على شط المصرف يتم إلقاؤه بمعرفة الأهالي وتم رفعها وتعقيم المنطقة وسط فرحة أهالي قرية أبو عمر، متابعًا حملة النظافة بقرية دقميرة.

وأشار إلى أنه جارٍ تبطين ترعة المفروزة المارة بعزبة سلام، وعزبة السرايا التابعة للوحدة المحلية دقميرة، بمسافة 2 كيلو متر، وجارٍ استكمال وتنفيذ الصرف الصحى لقرية الخادمية.

إقامة نافورة بميدان عابدين وتنفيذ مشروعي صرف صحي في كفر الشيخ.. صور
إقامة نافورة بميدان عابدين وتنفيذ مشروعي صرف صحي في كفر الشيخ.. صور
إقامة نافورة بميدان عابدين وتنفيذ مشروعي صرف صحي في كفر الشيخ.. صور
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