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مرأة

بمكياج ناعم.. هازال كايا تبرز تبرز جمالها على إنستجرام

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:49 م
هازال كايا
هازال كايا
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آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

وارتدت هازال كايا بلوفر باللون الأحمر، ورفعت شعرها إلى الوراء بتسريحة انسابية وناعمة.


وأكملت هازال كايا بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ حيث اختارت الآي شادو باللون البيج ، مع الماسكرا، وأهتارت احمر شفاه باللون الروز الناعم.

وأبزرت هازال كايا إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار قلادة باللون الذهبي.

وتعرف هازل كايا (بالتركية: Hazal Kaya)‏، واسمها الحقيقي هو ليلى هازال كايا ولكنهم يدعونها بهازال منذ أن كانت صغيرة، وقد ولدت الممثلة وعارضة أزياء التركية في 1 أكتوبر 1990 في مدينة إسطنبول، وتنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا. 

حضرت هازال كايا مدرسة ثانوية إيطالية في إسطنبول، وتخرجت في عام 2010. ولا تزال حاليا تدرس في إسطنبول، انفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت في السابعة من عمرها. 

وتعرفت هازال كايا على عالم الفن في سن مبكرة جدًا، أخذت وهي طفلة دروس في الباليه وآلة الكمان لمدة 7 سنوات؛ حيث انها أيضا تحب التانغو، وتعمل على تطوير مهاراتها باستمرار. 

وتفضل هازال كايا بشيكتاش فريق كرة القدم، إضافة إلى أنها تتحدث التركية (اللغة الأم)، واللغة الإنجليزية بطلاقة والإيطالية (متقدم) والفرنسية (متقدم)، وتتعلم لغتها الرابع، الألمانية. 

كان أول دور للفنانة هازال كايا في عام 2007 في المسلسل التلفزيوني "جينكو" (الحلم الضائع) حيث أخذت أحد الأدوار الرئيسية، وفي عام 2008، واصلت كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات من خلال لعب شخصية نهال في العشق الممنوع.

كما مثلت هازال كايا دور فريحة في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان اسميتها فريحة، وحقق المسلسل من أعلى النسب التلفزيونية في تركيا، كما أخذت كايا شعبية كبيرة لتمثيلها في مسلسل العشق الممنوع، وفي عام 2017-2019 أخذت دور البطولة في مسلسل حكايتنا بدور فيليز.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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